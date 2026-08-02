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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эй Джей Дибанца: «Хочу оказаться против Дончича на «острове», чтобы проверить, правда ли он двигается настолько медленно»

Новичок « Вашингтона » Эй Джей Дибанца ответил на вопрос, с кем из соперников он хочет встретиться больше всего.

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