В России пройдут проверки систем оповещения населения

Сегодня по всей России пройдут проверки систем оповещения населения. Экстренные службы будут тестировать систему, которая в случае реальной угрозы — землетрясения, наводнения, техногенной катастрофы, должна работать четко.
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