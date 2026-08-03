Березичский стеклозавод остановили, сообщают читатели «Калужских новостей»

Предприятие, основанное в 1912 году, пережившее революцию, войну и 90-е, остановлено. Слухи о его закрытии ходили давноВидео - читатель "Калужских новостей" Основанный еще в 1912 году Березичский стекольный завод в Козельском округе остановлен навсегда, сообщил читатель "Калужских новостей".