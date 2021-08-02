Олимпиада-2020. Борьба. Семенов и Емелин поучаствуют в поединках за бронзовые медали

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио в борьбе разыграют три комплекта наград. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Спортивная борьба До 60 кг, греко-римская борьба Поединки за бронзу Сергей Емелин (Россия) – Виктор Чобану (Молдавия) Валихан Сайлик (Китай) – Ленур Темиров (Украина) Финал Кэньитиро Фумита (Япония) – Луис Альберто Орта Санчес (Куба) До 130 кг, греко-римская борьба Поединки за бронзу Сергей Семенов (Россия) – Ясмани Акоста (Чили) Амин Мирзазаде (Иран) – Рыза Каяалп (Турция) Финал Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Якоб Каджая (Грузия) До 76 кг, женская борьба Поединки за бронзу Ясемин Адар (Турция) – Айпери Медет Кызы (Киргизия) Чжоу Цянь (Китай) – Хироэ Минагава (Япония) Финал Аделайн Грей (США) – Алине Фоккен (Германия) ПРИМЕЧАНИЕ: поединки у мужчин стартуют в 13.