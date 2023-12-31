Артамонов объяснил, каким должен быть ответ РФ после атаки на Белгород

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали центр Белгорода. О том, какими должны быть ответные действия России после террористической атаки Украины на город, в разговоре с «Царьградом» рассказал военный эксперт Александр Артамонов.
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