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Дрэймонд Грин о драке с Джорданом Пулом: «Не бью людей просто так»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в подкасте Патрика Беверли рассказал, за что ударил бывшего одноклубника Джордана Пула во время предсезонной тренировки в прошлом году.

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