Юлия Санина из сервиса «Работа.ру» рассказала RT о трёх форматах дистанционной работы, закреплённых в трудовом договоре: постоянном, гибридном и временном.
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