ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на шестое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1336 =Всё, что идёт от ложного эго, из корыстных побуждений, даже если внешне выглядит как благое дело, ведёт к разрушению и страданиям =Главное, именно энергетическая чистота является тем самым «ключом», который открывает дверь в Пятое Измерение =Два Мира живут в сознании восходящего человека – Материальный и Духовный - это два Пути, слитых в Единстве, по которому идёт Бог = «Если кто-то другой думает, что вы умны, то это нормально.