smi.today

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Юркевич
    Эка невидаль. Если разобраться, то все граждане Беларуси которые имеют собственное мнение автоматически являются экст...Телеграм-канал Св...
  • Сергей ЕВ
    Позорище. Нацики захватили гражданина России, почему молчат МИД и МО РФ?В ЛНР запретили е...
  • Сергей ЕВ
    Что можно сказать, молодцыТалибы запретили ...

Ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной: "Люблю тебя..."

Ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной: "Люблю тебя..."

Певец Олег Винник и его коллега по цеху Оля Полякова, с которой они вместе участвуют в шоу "Маска", готовятся скоро выпустить дуэтный хит.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх