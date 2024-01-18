Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Побольше бы таких инициатив! Молодец!!!Глава Баганского ...
  • vab56 Береснев
    вторая авария за неделю? еще после первой тепло не везде было, а на дворе под -30, а ремонт третьего моста? это прост...Высокую оценку де...
  • Игорь Петров
    Готовили мигранты!!!?Роспотребнадзор в...

Аварийщики ликвидируют порыв теплотрассы на улице Волховской Новосибирска

Аварийщики ликвидируют порыв теплотрассы на улице Волховской Новосибирска

Из-за порыва теплотрассы на Волховской образовалась яма с водой, в которую провалился автомобиль. Телеграм-канал АСТ-54 сообщает, что хозяин авто попытался спасти свое имущество, но провалился в яму и обварил ноги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх