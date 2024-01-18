Аварийщики ликвидируют порыв теплотрассы на улице Волховской Новосибирска

Из-за порыва теплотрассы на Волховской образовалась яма с водой, в которую провалился автомобиль. Телеграм-канал АСТ-54 сообщает, что хозяин авто попытался спасти свое имущество, но провалился в яму и обварил ноги.
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