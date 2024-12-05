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В США раскрыли лучший сценарий окончания войны в Сирии для Израиля

В США раскрыли лучший сценарий окончания войны в Сирии для Израиля

Победа сирийского президента Башара Асада или террористических группировок в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон сопряжен с рисками для Тель-Авива.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Израиль-вторая страна-террорист плсле америки!
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14 час.

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