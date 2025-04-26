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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В ФИФА не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед финалом «Реал» – «Барса»

По данным El Chiringuito, в ФИФА заявили «Реалу», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед игрой.

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