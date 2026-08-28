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ТАСС

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Беженец рассказал об уничтожении ВСУ генератора для забора воды в Константиновке

Беженец рассказал об уничтожении ВСУ генератора для забора воды в Константиновке

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время оккупации Константиновки ДНР уничтожили единственный рабочий генератор, который обеспечивал мирное население водой.

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