Беженец рассказал об уничтожении ВСУ генератора для забора воды в Константиновке

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время оккупации Константиновки ДНР уничтожили единственный рабочий генератор, который обеспечивал мирное население водой.
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