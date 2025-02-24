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Царьград

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Надёжнее любого дома. Житель Турции рассказал, почему поселился в пещере

Надёжнее любого дома. Житель Турции рассказал, почему поселился в пещере

В подземном доме Али Бозоглан живёт уже два годаПокой и счастье нашёл в пещере 55-летний житель Турции Али Бозоглан.

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