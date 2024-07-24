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В Удмуртии началась работа над короткометражным фильмом об участницу коллектива «Бурановские бабушки»

В Удмуртии началась работа над короткометражным фильмом об участницу коллектива «Бурановские бабушки»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались съёмки короткометражного художественного фильма «Италмас — цветок мира» (0+), посвящённого тяжёлому военному детству участницы коллектива «Бурановские бабушки» Галины Николаевны Коневой.

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Алексей
Об участнице!Автор,исправь заголовок.Грамотей.
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