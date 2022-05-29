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Иностранные корабли шлют на три буквы. Проект правил допуска зарубежных судов в порты РФ грозит остановкой экспорта угля и массовыми сокращениями в РЖД

Иностранные корабли шлют на три буквы. Проект правил допуска зарубежных судов в порты РФ грозит остановкой экспорта угля и массовыми сокращениями в РЖД

В понедельник, по данным источников vgudok.com, в Минтрансе РФ обсудят документ, который наделал немало шума, затронув всех участников транспортной отрасли: от портовиков до операторов полувагонов.

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