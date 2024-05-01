Захарова раскритиковала идею привлечь женщин к разминированию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "новостями психбольницы" слова министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что украинские власти хотят обеспечить активное участие женщин в разминировании.
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