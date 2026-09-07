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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла о победе Антонелли: «Поздравляю Кими. Но, возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поздравил Андреа Кими Антонелли с победой на Гран-при Италии, при этом высказав мысль о том, что с новыми болидами обгонять гонщикам стало слишком легко.

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