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Главный онколог Минздрава России — в премьерном выпуске «ДокТок» на телеканале «Доктор»

Главный онколог Минздрава России — в премьерном выпуске «ДокТок» на телеканале «Доктор»

11 сентября на телеканале «Доктор» стартует новый сезон проекта «ДокТок с Эвелиной Закамской». Гость студии — Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.

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