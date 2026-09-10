Главный онколог Минздрава России — в премьерном выпуске «ДокТок» на телеканале «Доктор»

11 сентября на телеканале «Доктор» стартует новый сезон проекта «ДокТок с Эвелиной Закамской». Гость студии — Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.
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