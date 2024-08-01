Юрий Бойко: 70% украинских пенсионеров живут на уровне или за чертой бедности

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 70% наших пенсионеров получают пенсию на уровне или за чертой бедности, установленной ООН для стран Центральной и Восточной Европы.
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