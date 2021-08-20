Верность Уоллеса, Боррель и баррели, почти член Зеленского: утренний кофе с EADaily

Новости. Хотя точнее сказать — палата № 6 живет и процветает. 1. Подразделения Вооруженных сил Великобритании будут оставаться в Афганистане «до тех пор, пока силы Соединенных Штатов управляют аэропортом, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.