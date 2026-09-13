Приехали «соотечественники»: трое получили российские паспорта, а потом начали звать земляков на саботаж

Руслан Ахметов приехал в Челябинск из Средней Азии в 2011 году. Оформился на стройку, получил вид на жительство, потом паспорт.
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Нет никакого дефицита рабочей силы,сколько предприятий закрылось,россиян просто не берут на работу,а на дикарях делают деньги!
И с каких это пор гниды черножопые стали соотечественниками? Когда чинуши нашли лазейку для набивания карманов? Настоящие соотечественники, вынужденные всё бросать и уезжать из черножопий из-за угрозы убийиства, несколько лет бьются , чтобы оформить документы, а черножопые кишлачно-аульные ослоёбы получают гражданство на весь кишлак-аул и квартиры в придачу....
Не будут черные дикари людьми,это доказано уже тысячу раз!!!!
Бардак он и есть бардак
Да господа.уже не до смеха.кто бы расшифровал слово это-соотечественники ? тут такая каша идёт-у нас тут будет весь СССР и ещё много чего понабежит?.а кто такие тогда Русские? разбросанные по всей стране и в бывших республиках-да никто уже-кто вы господа и как вас звать.спросите новых депутатов на власть-думать уже становится страшно.вдруг вы не тот за кого себя выдаёте???
В кадры миграционных служб набраны люди нехорошие. Пора там реформировать. Убывших проверить.
Т.е. человек занимался "деятельностью" с 2011 про 2026 и его только спустя 15 лет всего лишь "лишили гражданства"? Вы ржете? Что, такая проблема найти желающего посетить такой "дом" и пару раз там записать что происходит и брать всех разом? Клоуны.
Наглядный пример "эффективности" миграционной политики руководства РФ и работы миграционных служб.