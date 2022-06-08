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Кедми: Почему на Западе вновь заговорили о переговорах с РФ

Кедми: Почему на Западе вновь заговорили о переговорах с РФ

Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру.

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