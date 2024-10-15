Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов

Идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир КонстантиновВ сентябре он заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии.
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