Планета размером с Россию: температура на Плутоне станет подходящей для человечества через 5 млрд лет

Плутон - крупнейшая карликовая планета в поясе Койпера Через 5 млрд лет Плутон может превратиться в потенциально пригодное для жизни место, о чем заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым