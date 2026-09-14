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Планета размером с Россию: температура на Плутоне станет подходящей для человечества через 5 млрд лет

Планета размером с Россию: температура на Плутоне станет подходящей для человечества через 5 млрд лет

Плутон - крупнейшая карликовая планета в поясе Койпера Через 5 млрд лет Плутон может превратиться в потенциально пригодное для жизни место, о чем заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.

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