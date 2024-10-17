Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иммунолог рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть

Иммунолог рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть

Частота и интенсивность проветривания помещения очень сильно сказываются на состав воздуха и способствуют предотвращению распространения инфекций, заявил иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.

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