Иммунолог рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть

Частота и интенсивность проветривания помещения очень сильно сказываются на состав воздуха и способствуют предотвращению распространения инфекций, заявил иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии