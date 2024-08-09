Олег Дерипаска назвал спецоперацию «безумием» и призвал к «безоговорочному» прекращению огня на Украине

Народ, вы что не видите, это вброс чистой воды... Статья как раз для поднятия шумихи в инете... Откройте официальную версию интервью и посмотрите как и что сказал Дерипаска...

Eduard

Дерипаске напомнить "Карибский кризис"? Какого черта янки взвыли ракетам СССР на Кубе? А ведь чутт не до войны дошло,хотя никт оркестр американцев не обстреливал! Так почему мы должны свято верить украинцам после переворота и вхождения в НАТО? Вообще веры нет! Война это плохо,но нас прставили в такое положение,как когда-то СЩА в "Карибском кризисе"!