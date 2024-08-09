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Русская весна

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Олег Дерипаска назвал спецоперацию «безумием» и призвал к «безоговорочному» прекращению огня на Украине

Олег Дерипаска назвал спецоперацию «безумием» и призвал к «безоговорочному» прекращению огня на Украине

Олег Дерипаска дал интервью японскому изданию Nikkei Asia, в котором назвал боевые действия на Украине «безумием».

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Комментарии
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Boris Max
Народ, вы что не видите, это вброс чистой воды... Статья как раз для поднятия шумихи в инете... Откройте официальную версию интервью и посмотрите как и что сказал Дерипаска...
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17 час.
Eduard
Это небезумие,а необходимость!
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16 час.
Eduard
Дерипаске напомнить &quot;Карибский кризис&quot;? Какого черта янки взвыли ракетам СССР на Кубе? А ведь чутт не до войны дошло,хотя никт оркестр американцев не обстреливал! Так почему мы должны свято верить украинцам после переворота и вхождения в НАТО? Вообще веры нет! Война это плохо,но нас прставили в такое положение,как когда-то СЩА в &quot;Карибском кризисе&quot;!
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16 час.

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