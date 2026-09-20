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«Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А. Матч начнется в 13:30

« Наполи » сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А . Матч пройдет на стадионе Артемио Франки.

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