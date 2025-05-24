🏆💪Новоаннинцы в числе призеров: "бронза" и "серебро" В Волгограде подвели итоги патриотического забега "Полумарафон ВОЛГАРАН".
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🏆💪Новоаннинцы в числе призеров: "бронза" и "серебро" В Волгограде подвели итоги патриотического забега "Полумарафон ВОЛГАРАН".