Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мало их били в истории!Ульянов: идея ЕС ...
  • Анатолий Страшко
    Кто из посетителей сможет объяснить, что такое : "урегулировать своё положение". Почему не "урегулировано" до сих пор...До дому, до хаты!
  • Сергей
    Веник в жопу твари, чтоб оборжался!!!!Комик Останин соо...

Операторов связи в РФ проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Операторов связи в РФ проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Российские сервисы и операторы связи проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры. Такое исследование проведен Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх