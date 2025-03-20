Операторов связи в РФ проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Страна и люди

Российские сервисы и операторы связи проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры. Такое исследование проведен Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.