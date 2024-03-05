Комитет Совфеда поддержал закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле

По оценкам экспертов, объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России в перспективе может достичь 500 миллиардов рублей, их можно использовать в международных расчетах для облегчения российским компаниям отношений с партнерами в условиях санкций.
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