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Парламентская газета

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Комитет Совфеда поддержал закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле

Комитет Совфеда поддержал закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле

По оценкам экспертов, объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России в перспективе может достичь 500 миллиардов рублей, их можно использовать в международных расчетах для облегчения российским компаниям отношений с партнерами в условиях санкций.

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