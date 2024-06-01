Театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» открывается в Петербурге

1 июня начинается Всероссийский театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
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