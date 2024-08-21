Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Борис Сторублевцев
    признайтесь!!! Кому не по душемой коммент!!!???Путин объявил Рос...
  • Борис Сторублевцев
    Нам нужы спецы!!!А не всякая плесень , которая понаедет по этому указу!!!Путин !!! Почему ты не думаешь и не защищаеш...Путин объявил Рос...
  • людмила михайлик
    Народ не спросил, нам это надо заселять страну мигоантамиПутин объявил Рос...

Нейросети готовятся к захвату поликлиник

Нейросети готовятся к захвату поликлиник

Посмотрел вблизи на автомобиль Хончи. В России вообще сейчас в аэропортах много надписей на китайском и много китайских автомобилей.

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