ИКИ РАН: магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие часы

Скорость солнечного ветра начала планово расти, в ближайшие часы может начаться магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
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