Дроноводы группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления БПЛА и склады ВСУ в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Расчёты ударных БПЛА «Молния-2» 49-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления БПЛА и склады с материально-техническими средствами ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.