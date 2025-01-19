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Какие пути адаптации российских компаний к изменениям в международном банковском обслуживании?

Какие пути адаптации российских компаний к изменениям в международном банковском обслуживании?

Какие пути адаптации российских компаний к изменениям в международном банковском обслуживании? Тамара АрноОграничение доступа к системе SWIFT Отключение российских банков от системы SWIFT значительно осложнило проведение платежей в долларах, евро и других валютах.

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