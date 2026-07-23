За 5 лет в РТ уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших

За 5 лет в Татарстане уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших без вести. Об этом сообщил начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамиль Гарипов на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц.
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