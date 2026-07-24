На интенсиве «ГорИИзонты» обсудили влияние нейросетей на медиа и общество

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Двухдневный интенсив «ГорИИзонты. Эволюция медиа» стартовал 24 июля. Площадка объединила представителей медиасферы – от редакторов и продюсеров до PR-специалистов и авторов.
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