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ФедералПресс

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На интенсиве «ГорИИзонты» обсудили влияние нейросетей на медиа и общество

На интенсиве «ГорИИзонты» обсудили влияние нейросетей на медиа и общество

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Двухдневный интенсив «ГорИИзонты. Эволюция медиа» стартовал 24 июля. Площадка объединила представителей медиасферы – от редакторов и продюсеров до PR-специалистов и авторов.

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