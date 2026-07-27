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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас про заявление Инфантино о ЧМ: «Жалкое сообщение. Сильные организации отвечают на вопросы, откуда этот оборонительный тон? Мы чего-то не знаем? »

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на публикацию президента ФИФА Джанни Инфантино. Ранее функционер ответил на критику чемпионата мира-2026, проходившего в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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