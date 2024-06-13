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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

В настоящее время покрытие дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели Сергей Собянин сообщил о том, что набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого Строгинских затонов объединят в единую прогулочную зону.

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