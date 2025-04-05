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Царьград

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Он убивал по девушке в неделю. Как полиция поймала самого жестокого маньяка Эквадора

Он убивал по девушке в неделю. Как полиция поймала самого жестокого маньяка Эквадора

Самым кровожадным маньяком в истории стоит считать эквадорского душегуба Педро Лопеса. У него было одно правило: не трогать девушек из Колумбии, так как он сам был оттуда родом.

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