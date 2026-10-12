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Крымская газета

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Эксперт рассказала, что должно быть в ежедневном рационе ребёнка

Эксперт рассказала, что должно быть в ежедневном рационе ребёнка

Какие продукты должны входить в ежедневный рацион ребёнка, а какие — появляться регулярно, рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко в эфире «Радио Крым».

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