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Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда

Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда

«Газпром-Медиа Холдинг» и Госфильмофонд 1 февраля запустят проект «Киноклуб 2х2». Согласно пресс-службе «ГПМ РТВ», на протяжении нескольких месяцев телеканал «2х2» будет показывать легендарные советские и российские фильмы, которые бережно хранит главный киноархив Российской Федерации.

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