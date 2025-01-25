Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда

«Газпром-Медиа Холдинг» и Госфильмофонд 1 февраля запустят проект «Киноклуб 2х2». Согласно пресс-службе «ГПМ РТВ», на протяжении нескольких месяцев телеканал «2х2» будет показывать легендарные советские и российские фильмы, которые бережно хранит главный киноархив Российской Федерации.
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