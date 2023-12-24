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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

The New York Times: Россия готова заморозить украинский конфликт

The New York Times: Россия готова заморозить украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 24 декабря, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин передал по дипломатическим каналам, что якобы готов заморозить украинский конфликт, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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