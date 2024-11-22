В Брянске состоялся турнир по самбо памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии

В Брянске, во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко, состоялся традиционный ежегодный открытый турнир по самбо среди юношей, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел Брянской области и войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей.