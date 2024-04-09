Путин передал в управление Росимущества активы холдинга "АгроТерра"

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимуществу активы холдинга "АгроТерра". Это один из крупнейших агрохлдингов в стране, его активы находятся в Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Рязанской и Тульской областях.
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