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Гинцбруг: положительный ПЦР после применения назальной вакцины не исключен

Гинцбруг: положительный ПЦР после применения назальной вакцины не исключен

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ПЦР-тест после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, однако вероятность этого мала, так как вирус на слизистой уничтожается очень быстро.

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