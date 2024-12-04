Блинкен анонсировал передачу Украине $50 млрд из активов РФ в ближайшее время

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka В ближайшие недели украинской стороне начнут поступать 50 миллиардов долларов от Соединенных Штатов и государств Евросоюза за счет прибыли от заблокированных активов РФ.
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