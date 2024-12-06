Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Уроки Сирии

Вчера   сирийцы    про.  ну,  в общем, сдали   город Хаму.  Думаю, что   после   Хамы  бармалеи  попытаются  в первую  очередь  уничтожить  российские    базы  в Сирии (ведь  главная   цель  тех,  кто  вновь  разжёг  сирийскую  заваруху -  нанести  репутационный  урон  России  и  отвлечь,  если  получится,  часть  наших сил   на   сирийский  театр  военных  действий),  а потом уже  пойдут    на  Дамаск.

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