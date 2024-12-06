Уроки Сирии

Вчера сирийцы про. ну, в общем, сдали город Хаму. Думаю, что после Хамы бармалеи попытаются в первую очередь уничтожить российские базы в Сирии (ведь главная цель тех, кто вновь разжёг сирийскую заваруху - нанести репутационный урон России и отвлечь, если получится, часть наших сил на сирийский театр военных действий), а потом уже пойдут на Дамаск.