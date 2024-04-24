Кримсон Дайджест Кримсон Дайджест Заметки на полях «ааааааа американцы приняли закон по конфискации русских активов!» Никакой конфискации на данный момент не происходит.
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