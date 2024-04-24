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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Заметки на полях «ааааааа американцы приняли закон по конфискации русских активов!»

Заметки на полях «ааааааа американцы приняли закон по конфискации русских активов!»

  Кримсон Дайджест Кримсон Дайджест Заметки на полях «ааааааа американцы приняли закон по конфискации русских активов!» Никакой конфискации на данный момент не происходит.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Кто там активы размещал, пусть у того голова и болит, нам то зачем об этом без конца трындеть?
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